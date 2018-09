Helft patiënten Arduin-locatie Aagtekerke moet weg; zorg schiet ernstig tekort

Logo van Arduin op gevel van locatie in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De patiënten die nu ergens anders moeten worden ondergebracht zijn zogeheten Bopz-cliënten. Dat zijn mensen met psychische aandoeningen die gedwongen zijn opgenomen. Dat wordt ook wel in de volksmond een 'gesloten afdeling' genoemd. Daarnaast zitten er in de locatie van Arduin in Aagtekerke ook zes patiënten die niet gedwongen zijn opgenomen. Die patiënten hoeven niet te verhuizen.

Tekortkomingen

Het verplaatsen van de zeven Bopz-cliënten is nodig omdat volgens de inspectie de zorg voor die patiënten in de Arduin-locatie in Aagtekerke ernstig tekortschiet. Het gaat dan om tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen bij controles op 11 en 12 september.

Zo werd een bewoner in een afgesloten kamer gezet, zonder dat er toezicht was. De extra beveiligde kamer had wel een camera, maar er was niemand van het personeel om naar de monitor te kijken. Ook was het voor de inspecteur soms onduidelijk waarom mensen beperkingen waren opgelegd en dit werd ook niet goed vastgelegd.

Bewoner loopt weg

Verder was deze zomer een bewoner uit de locatie met gesloten afdeling weggelopen. Later die dag - 28 juni - werd de man dood aangetroffen op straat in het centrum van Middelburg. Deze, en andere bevindingen waren voor de inspectie reden om direct in te grijpen.

Arduin is hiervan op 13 september telefonisch op de hoogte gebracht. Vandaag heeft de inspectie een persbericht naar buiten gebracht en het inspectierapport op de website gepubliceerd.

Dode man in Middelburg niet met geweld omgebracht (foto: HV Zeeland )

Zelf zegt Arduin in een reactie dat de problemen worden veroorzaakt door een personeelstekort. De zorginstelling zegt al langer bezig te zijn met het zoeken van nieuw personeel en met het verbeteren van de geleverde zorg.

Reactie Arduin "Arduin kan volgens de inspectie op deze locatie voor een aantal cliënten onvoldoende de benodigde zorg op het vereiste niveau leveren. Dit geldt zowel voor de zorg die geleverd wordt door de zorgverleners als voor de (medisch) specialisten. De belangrijkste oorzaak is volgens het bestuur van Arduin de krapte op de arbeidsmarkt voor deze functies, met als gevolg een te geringe personeelsbezetting. Arduin heeft om deze reden eerder dit jaar besloten om geen nieuwe cliënten aan te nemen bij haar behandelcentrum. De werving van personeel is sindsdien direct geïntensiveerd. Daarnaast is er al een inhoudelijk verbeterprogramma in uitvoering. Arduin is direct gestart met het zorgvuldig herplaatsen van haar cliënten bij collega-zorginstellingen; het gaat om circa zeven cliënten van de locatie in Aagtekerke. Het eerder ingezette verbeterprogramma wordt met kracht voortgezet."

Op de locatie in Aagtekerke wonen mensen met een verstandelijke beperking met een gedwongen opname. De zorgorganisatie is verplicht zich aan het bevel van de inspectie te houden.

Lees ook: