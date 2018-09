Op zondag boodschappen doen in Heinkenszand: ja of nee?

Eén van de supermarkten in Heinkenszand (foto: Google Maps)

Volgens D66 is het onder veel inwoners van de gemeente Borsele normaal om op zondag boodschappen te doen, alleen gaan ze daar nu voor naar Goes. De partij vindt het voor de hand liggen dat inwoners ook op zondag in een supermarkt in Heinkenszand boodschappen kunnen doen.

Op dit moment is er één supermarkt in Heinkenszand. De Emté wordt het komende jaar omgetoverd tot een vestiging van Jumbo. De Duitse discounter Lidl gaat in 2020 een tweede supermarkt in Heinkenszand bouwen vlakbij de andere winkel.

De enquête is vanaf woensdag in te vullen op de website van D66 Borsele.

