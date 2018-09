Zeeland net op tijd klaar voor toeristen van cruiseschip

"Er was kennelijk een communicatieprobleem, want dit weekend hebben we nog van alles moeten regelen", zegt Ko Poppe van Zeeland Cruise Port, de organisatie die bemiddelt in de komst van cruiseschepen naar Zeeland. "Op het laatste nippertje zijn er nog wat extra winkels en attracties open gegaan. Zo hadden we de mensen toch wat te bieden."

Lovely

In Vlissingen was de aanwezigheid van cruiseschip goed te merken op straat. Honderden toeristen werden met bussen naar het Bellamypark gebracht om vandaar uit de stad te verkennen. "Lovely", zegt een Amerikaanse vrouw uit Washington: "Do you have the password for the WIFI over here?" Haar man was vooral enthousiast over de Jacobskerk die ze net bezocht hadden.

Opvarenden van de Prinsendam aan de koffie in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben alle medewerking van het bedrijfsleven, zoals Damen die hun kade ter beschikking stellen", zegt Ko Poppe. "De tijd dat we in onmin leefden met de gemeente Vlissingen is ook voorbij. We zitten nu aan tafel om constructief met elkaar te spreken. Om zo te waarborgen dat de zee- en riviercruises naar Zeeland blijven komen."

De opvarenden van de Prinsendam konden om acht uur vanmorgen van boord, en om drie uur vanmiddag vertrekt het schip weer; richting Antwerpen.