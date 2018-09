Zeeland en Vlaanderen dringen aan op nieuwe haventreinen

Bestuurders in de Kanaalzone willen vaart maken met de nieuwe goederenverbinding tussen Axel en Zelzate. Temeer omdat Vlaamse parlementariërs dan op het goederentraject meteen een personentrein willen laten rijden. Nederland kan dan beslissen om ook een personentrein op het Nederlandse deel van het nieuwe goederenspoor te laten rijden.

Genoeg passagiers?

De Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht wil eerst een lopend onderzoek afwachten, dat volgend jaar klaar moet zijn. "Over hoeveel passagiers hebben we het dan; is het rendabel te krijgen?", dat zijn vragen die Schönknecht eerst beantwoord wil zien.

De Terneuzense burgemeester Jan Lonink is een groot voorstander van zo'n personentrein, waarmee je dan feitelijk als passagier met de trein van Gent naar Terneuzen kan. "Bedrijven in de Kanaalzone vragen om betere verbindingen met het openbaar vervoer. De regio is enorm aan het groeien." Volgens Lonink is zo'n personentrein tussen Zelzate en Terneuzen niet rendabel te krijgen, maar geldt dat voor nagenoeg alle trajecten in ons land.

Eurocommissaris Bulc in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Eurocommissaris Violeta Bulc van Mobiliteit deed tijdens haar werkbezoek aan de Kanaalzone geen harde toezeggingen, zoals dat bij dat soort bezoeken bijna nooit gebeurd. Wel gaf ze aan dat goederensporen, zeker als daarmee grensgebieden beter met elkaar worden verbonden, nog steeds een financiële prioriteit zijn voor Europa.

Europees geld

Hoewel het werkbezoek van Eurocommissaris Bulc aan de Kanaalzone geen keiharde toezeggingen opleverde, is directeur Jan Lagasse van de fusiehaven North Sea Port tevreden. Hij heeft er goede hoop op dat er Europees geld is voor projecten in zijn havens. "Ze heeft nadrukkelijk gezegd dat er geld is voor grensoverschrijdende projecten en voor het dichten van zogeheten missing links, zoals de treinverbinding."