Dagenlang rennen om aandacht te vragen voor psychische aandoeningen

Zes deelnemers van het team van centrum voor geestelijke gezondheidszorg Emergis zijn aan het rekken en strekken tijdens de laatste gezamenlijke training. "Het is voor ons de vierde keer dat we meedoen en we hebben er nu drie trainingen opzitten", zegt mede-organisator Jozien Janse.

Saamhorigheidsgevoel

In totaal rent iedere deelnemer ongeveer 42 kilometer verdeeld over die drie dagen en dat is volgens Janse best pittig. "Na een aantal kilometer gaan je benen wel protesteren, maar het is superleuk om het met z'n allen te doen. Dat versterkt het saamhorigheidsgevoel", aldus Janse.

De 32 landelijke teams kunnen worden gesponsord voor vijf euro per kilometer. Emergis doet dit jaar voor de vierde keer mee en tot nu toe staat de teller voor dit jaar op ruim 500 euro.

'Meedoen is winnen'

"Ik ben er zeker tevreden mee, want zoveel hebben we vorig jaar niet gehaald", zegt Janse. Daarnaast vindt ze het bedrag niet het belangrijkste punt. "De missie van de run is 'meedoen is winnen', dus wij zijn er helemaal klaar voor en gaan knallen dit weekend!"

Het gezamenlijke bedrag staat momenteel op ruim 48.000 euro, uiteindelijk gaat de opbrengst van de Run naar projecten die openheid stimuleren en zo vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen.