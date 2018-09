Maar liefst tien (!) wereldtitels voor Zeeuws miniatuurpaard

Diana Verburg uit Kattendijke met haar prijswinnende hengstje Cooper (foto: Diana Verburg Fotografie)

Deze prijswinnende hengst heet voluit TF In Cahoots Cooper, maar Diana Verburg noemt hem Cooper. Verburg en Cooper streden afgelopen weekend samen om de wereldtitels in elf categorieën. Aan het WK in het Limburgse Kronenberg deden meer dan honderd miniatuurpaarden mee uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Denemarken en Tsjechië.

We willen graag laten zien dat deze kleine paardjes veel meer kunnen dan alleen maar een luxe grasmaaier zijn." Diana Verburg

Verburg en Cooper deden het afgelopen zomer ook al goed op het EK in het Belgische Lier, maar het was voor Verburg nog spannend of ze ook op het WK hoge ogen zouden gooien. "Cooper is een paard van goud", zegt Verburg zelf. "Hij is zo zacht van aard dat we op shows altijd heel veel aanspraak krijgen, omdat mensen niet kunnen begrijpen dat een hengst die heel actief is in de dekdienst zo rustig en braaf kan zijn."

Volgende seizoen

Nu krijgen de showpaarden rust en mogen ze van een korte vakantie gaan genieten. Dan gaat Verburg samen met trainer Charlotte van Gurp voorbereiden op het volgende seizoen. "We willen graag laten zien dat deze kleine paardjes veel meer kunnen dan alleen maar een luxe grasmaaier zijn."