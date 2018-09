Warme nazomer zorgt voor weerrecord Westdorpe

Luchtballon in de avondzon boven Westdorpe (foto: Pedro De Vlaeminck uit Westdorpe)

De definitie van een warme dag bij het meteorologische instituut KNMI is een dag met een maximumtemperatuur boven de 20 graden. In Westdorpe, waar in 1991 werd begonnen met het vastleggen van de metingen, stamt het oude record van 118 warme dagen uit de zomer van 2003.

Record nog verder verpulverd

Met de meting van vandaag erbij zit Westdorpe op de 119 warme dagen en als je de voorspellingen mag geloven wordt het oude record de komende dagen nog verder verpulverd, want nog tot en met donderdag worden in Westdorpe temperaturen van rond de 24 graden verwacht.

Weersverwachting voor Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

En temperaturen van boven de 20 graden kunnen nog tot ver in oktober gemeten worden. De laatste warme dag die in Westdorpe is gemeten stamt uit 2005. Dat jaar werd nog op 30 oktober een temperatuur van boven de 22 graden gemeten.

Recordaantal zomerse dagen

Eerder al werd het oude record van het aantal zomerse dagen verbroken. Voor een zomerse dag moet het minstens 25 graden worden. Met de meting van vandaag erbij staat de teller op 58 zomerse dagen. Het oude record, ook uit 2003, was 46 zomerse dagen. Dat werd dus al op 2 augustus verbroken, de 47e zomerse dag van dit jaar.

Het oude record als het gaat om tropische dagen wordt net niet verbroken. Dit jaar waren er tot nu toe elf tropische dagen en het oude record staat op twaalf. Dat record stamt uit 1995 en werd in 2006 geëvenaard. Voor een nieuw record moet het in Westdorpe dus nog twee keer warmer worden dan 30 graden worden en dat zit er niet meer in. Tot nu toe is er nog nooit een temperatuur van boven de 30 graden gemeten in Westdorpe na 14 september.

Oudste weerstation

In het oudste weerstation van Zeeland, Vlissingen, is het oude record van het aantal warme dagen nog niet verbroken. De metingen worden in Vlissingen al sinds 1906 vastgelegd. Het recordaantal warme dagen in Vlissingen stamt uit 2003 en ligt op 104 dagen met een temperatuur van boven de 20 graden. Vandaag werd het in Vlissingen niet warmer 23,9 graden. Daarmee staat de teller dit jaar op 97.

Het is niet ondenkbaar dat door een warme september en oktober ook Vlissingen nog een recordaantal warme dagen bereikt dit jaar. Maar zomerse en tropische dagen zitten er in Vlissingen waarschijnlijk niet meer in. En daarmee lijken nieuwe records wat dat betreft niet haalbaar.

Nog één keer warmer dan 25 graden

Om het oude aantal zomerse dagen te evenaren moet het er nog één keer warmer worden dan 25 graden. Het oude record van 33 zomerse dagen stamt uit 1911 en werd geëvenaard in 2006. De teller staat er nu op 32. En dit jaar werd het in Vlissingen op zes dagen warmer dan de 30 graden. Daarmee komt 2018 niet in de buurt van het oude record, ook uit 1911, van twaalf tropische dagen.

