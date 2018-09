Brand in composthoop Schoondijke laait opnieuw op

Het vuur smeult nog hardnekkig na (foto: Brandweer Stampershoek)

De brand werd vanmorgen rond 06.00 uur gemeld. De brandweer ging erheen met een blusvoertuig en twee waterwagens. Het vuur in de composthoop smeulde nog lang na. Pas nadat de hoop uit elkaar was gehaald kon de brandweer rond 12.30 uur weer naar de kazerne.

Vuur opnieuw opgelaaid

Maar blijkbaar was het vuur nog niet helemaal uit. Om 20.00 uur werd de brandweer opnieuw opgeroepen omdat het vuur in de composthoop opnieuw was opgelaaid. De brandweer is nu uitgerukt met twee blusvoertuigen en twee waterwagens.