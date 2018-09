Dit is het Zeeuwse verlanglijstje voor Prinsjesdag

Han Polman, de commissaris van de Koning, hoopt dat het kabinet aandacht blijf houden voor grensregio's, zoals Zeeland, en zich niet uitsluitend focust op de Randstad. Polman vindt het belangrijk voor Zeeland dat het kabinet stappen neemt op het gebied van klimaat en energie. De commissaris zou graag zien dat de kerncentrale in Borssele een nationale verantwoordelijkheid wordt, maar hij verwacht op dit punt vooralsnog weinig.

De Prinsjesdagwensen van Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman

Zeeland is de laatste tijd zeker niet vergeten in Den Haag. In juli werd bekend dat de provincie 35 miljoen euro ontvangt aan regiogelden. Bovendien stelt het Rijk 25 miljoen euro beschikbaar voor zes projecten in Zeeland. Die maken deel uit van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en zijn het gevolg van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland o.l.v. oud-premier en Zuid-Bevelander Jan Peter Balkenende. En het Rijk draagt 27 miljoen euro bij aan het saneren van het vervuilde terrein van de failliete fosforfabrikant Thermphos.

Nieuwe lijnen voor goederentreinen en een experiment

Maar er blijft altijd wat te wensen, vindt Cees Pille van ondernemersvereniging VNO-NCW Zeeland.

Cees Pille van VNO-NCW Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Pille hoopt op maatregelen die leiden tot een verbetering van de arbeidsmarkt en de infrastructuur. Zo pleit hij voor een goederentreinverbinding tussen Axel en Zelzate en tussen Vlissingen en Antwerpen.

De Prinsjesdagwensen van Cees Pille van VNO-NCW Zeeland

Een 'out-of-the-box' plan heeft hij ook: maak als experiment van de kanaalzone tussen Terneuzen en Gent een gebied waar gelijkluidende regels gelden. Nu gelden daar nog de afzonderlijke nationale wetgevingen van Nederland en België. In de praktijk is dat lastig voor mensen die bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen wonen maar in België werken en andersom.

Boeren en belastingen

Last but nog least: de grote agrarische sector in Zeeland. Boeren en tuinders hebben ook wensen. Joris Baecke van belangenorganisatie ZLTO wil dat de BTW verhoging van 6 naar 9 procent op groente en fruit niet doorgaat.

Vlas zaaien met trekker (foto: Piet Grim)

Ook staat zijn organisatie positief tegenover de kringlooplandbouw die minister Schouten bepleit, maar Baecke vindt wel dat de regering boeren daarin financieel tegemoet moet komen.

Weersverzekering doorn in het oog

Verder is de zogeheten 'brede weersverzekering' Baecke een doorn in het oog. Dat is een ondernemersrisicoverzekering voor boeren. Maar bijna geen boer heeft die, omdat de assurantiebelasting van 21 procent bedraagt. Veel te hoog, vindt Joris Baecke en hij hoopt dat het belastingplan 2019 inhoudt dat die assurantiebelasting eraf gaat.

De Prinsjesdagwensen van Joris Baecke, voorzitter van boeren- en tuindersorganisatie ZLTO

