Zeeland wordt wakker: verlanglijstje, compostbrand en oestersteken

Prinsjesdag, archieffoto (foto: NOS / Omroep Zeeland)

Verlanglijstje

Een treinverbinding tussen Axel en Zelzate en tussen Vlissingen en Antwerpen, meer aandacht voor een grensregio als Zeeland en de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent op groente en fruit die niet moet doorgaan. Zeeuwse wensen voor Prinsjesdag zijn er genoeg.

De brandweer moest opnieuw uitrukken toen het vuur opnieuw oplaaide (foto: Brandweer Stampershoek)

Compostbrand

De brandweer is gisteren tot twee keer toe uitgerukt naar Schoondijke vanwege dezelfde buitenbrand. Een grote hoop compost op het terrein van een bedrijf aan de Lange Heerenstraat was in brand gevlogen. Het vuur werd met moeite geblust, dat kostte de brandweer meer dan zes uur. Maar daarmee was het nog niet gedaan, het vuur smeulde nog na en laaide uren later opnieuw op.

Joost Deurloo (rechts) de latere winnaar van het NK Oestersteken in actie (foto: rechtenvrij)

Oestersteken

Joost Deurloo is voor de derde keer Nederlands kampioen oestersteken geworden. De Bruënaar versloeg tijdens de wedstrijd in brasserie De Vluchthaven in Bruinisse acht deelnemers en gaat nu door naar het wereldkampioenschap oestersteken in Ierland.

Op de N59 bij Bruinisse is gisteravond een vrachtwagen gekanteld. Hoe het komt dat de vrachtwagen op zijn kant belandde, is nog onbekend. Bij het ongeluk raakte ook een auto beschadigd. Het bergen van de vrachtwagen bleek een flinke klus, omdat er eerst een lading peren uit de vrachtwagen gehaald moest worden.

De zon in de zee zien zakken voor de kust van Vlissingen (foto: Desiree Hoondert uit Vlissingen)

Het weer

We gaan een zonnige dat tegemoet met temperaturen van 22 tot 24 graden. Er waait wel een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het helder en het wordt niet kouder dan een graad of 15.