Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











SP wil geen hoge windturbines langs Zeeuwse dijken

De SP in Provinciale Staten wil niet dat er hoge windturbines langs de Zeeuwse dijken worden gebouwd. De partij vreest dat het landschap op verschillende plekken in Zeeland wordt 'verpest' door windturbines. Vrijdag dient de partij in Provinciale Staten een voorstel in dat ervoor moet zorgen dat er geen nieuwe windturbines op Zeeuwse dijken komen.

Windturbines op de dijk in Ritthem (foto: Ria Brasser) Volgens de partij biedt het nieuwe omgevingsplan van de provincie de mogelijkheid om turbines te bouwen die 250 meter hoog kunnen zijn, "dat zijn twee koeltorens als bij Doel boven op elkaar", zegt SP-statenlid Sylvia Tuinder. Protest door bewoners In de gemeente Hulst zijn plannen om drie windturbines van maximaal 250 meter hoog te bouwen op de dijk tussen Baalhoek en Kruisdorp. Bewoners protesteerden vorige week omdat ze bang zijn voor horizonvervuiling en geluidsoverlast. De SP vreest dat straks overal in Zeeland hoge windturbines gebouwd kunnen worden. Vrijdag willen de bewoners van de buurtschappen Kruisdorp en Baalhoek actievoeren tijdens de Statenvergadering. Lees ook: Buurtschappen in actie tegen windmolens in Hulst