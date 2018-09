Waterschap wil belasting voor grote gezinnen beperken

Waterschap haalt waterplanten uit De Vaart (foto: Omroep Zeeland)

Nu zijn er twee verschillende belastingen voor de zuiveringsheffing. Eentje voor een eengezinshuishouden en één voor voor alle overige huishoudens. Het landelijke voorstel van de waterschappen is om vier verschillende soorten aanslagen te maken, waarbij geldt: hoe groter het gezin, hoe hoger de aanslag.

'Te ver'

Het waterschap ziet dat niet zitten. "We hebben nu voorstellen gekregen en daarin zien we dat grote gezinnen van vier personen en meer wel heel erg zwaar belast worden. Dat betekent dat ze 70 tot 100 euro per jaar meer moeten gaan betalen", zegt Denis Steijaert van het Waterschap Scheldestromen.

Daarom stelt het waterschap voor om de belasting tot maximaal drie verschillende soorten aanslagen te beperken. Een eenpersoonshuishouden betaalt dan 70 euro, voor een tweede én derde persoon komt er nog eens 70 euro per persoon bij. Voor huishoudens van vier personen en meer komt er geen belasting meer bij. Waterschap Scheldestromen wil zo de lastendrukstijging voor grotere gezinnen beperken.

Denis Steijaert legt uit wat het voorstel van Waterschap Scheldestromen is

Het landelijke voorstel van de Waterschappen is nog niet definitief. Alle 21 waterschappen hebben nu de tijd om te reageren op de landelijke plannen. Vervolgens gaat er een definitief voorstel naar de Tweede Kamer.