Cliëntenraad: Schokkend nieuws over problemen Arduin

(foto: Omroep Zeeland)

"Wij wisten wel dat er problemen speelden, als je dan uiteindelijk het besluit leest, ziet het er wel ernstig uit," laat René Molenaar van de cliëntenraad weten. Molenaar dacht tot gisteren dat door eerdere maatregelen als een opnamestop erger zou kunnen worden voorkomen.

Gebrek aan goed personeel

Hij zegt, net als de directie van Arduin al eerder, dat gebrek aan goed personeel het grootste probleem is. "In Aagtekerke heb je te maken met een zware doelgroep, mensen die in een gesloten inrichting zitten. Dan heb je hoog gekwalificeerd personeel nodig. Dat is er wel voor een deel, maar dat werd aangevuld door flexwerkers."

Voor zover Molenaar weet spelen deze problemen niet op andere locaties van Arduin, "Als cliëntenraad hebben we daar geen signalen van, dus ik verwacht niet dat dat zo is." Molenaar benadrukt wel dat het voor alle locaties moeilijk is gekwalificeerd personeel te vinden.

Cliëntenraad Arduin: moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden

Molenaar denkt dat de problemen bij Arduin deel uitmaken van een probleem dat in heel Nederland speelt. "Steeds minder mensen kiezen een beroep voor in de zorg. Met name in een gebied als Zeeland, waar we relatief weinig mensen hebben, maar wel veel mensen wonen die zorg nodig hebben. Het is iets wat Arduin nu raakt, maar waar in feite alle zorginstellingen problemen mee ondervinden."

'Juist nu aandacht nodig'

Hij pleit dan ook voor meer waardering. "Op een dag als vandaag, Prinsjesdag, zou juist daar aandacht voor moeten zijn. Er moet meer waardering komen voor mensen in de zorg. Zowel qua salaris als vanuit de maatschappij."