Rockband Charades overmand door emoties

Charades - Swoon

Charades ontstond in de nazomer van 2015. De band bestaat uit zanger/gitarist Gerben Kieviet (Middelharnis), bassist Frank Mastenbroek (Dordrecht) en drummer Rick Kouwenberg (Zierikzee). Mede door hun winst van bandwedstrijd Spectra zijn ze een echte Zeeuwse band geworden.

In 2017 verscheen de debuut EP Grey Pillar Sky. De Amerikaanse producer Jesse Cannon tekende voor de mastering. Hij is bekend van onder anderen Basement, Brand New, Dillinger Escape Plan en Misfits, Dankzij die EP sleepte Charades een contract bij het Nederlandse label White Russian Records in de wacht. Op dat label is ook de nieuwe single uitgebracht.

Inmiddels is de band weer een stap verder in zijn ontwikkeling. Gerben: "Op de EP staan nummers die we schreven toen we 18 tot 20 jaar oud waren. De innerlijke thema's zijn dezelfde, maar inmiddels zijn we wel doorgegroeid."

Swoon is een woord met twee betekenissen, legt Gerben uit: "Overladen door emoties, zodat je bijna flauwvalt. Dit heeft meestal de positieve connotatie van bewondering. De tweede betekenis is negatiever: overweldigd worden door emoties waardoor je de grip op de realiteit dreigt te verliezen."

"Alleen de bas heeft het overleefd"

Wie naar de clip kijkt ziet aardig wat instrumentarium naar de vernieling gaan. Maar geen nood, de band hoeft niet op zoek naar nieuwe instrumenten: "We hebben goedkoop gitaren en drumstel op de kop getikt, die er duur uitzien. Alleen de bas heeft het overleefd. Die is nog opgeknapt en voor meer geld doorverkocht."

In zijn korte bestaan heeft de band al een ruime podiumervaring opgedaan. Zo was de band het voorprogramma van Donnerwetter in Middelburg en Tilburg, en speelde de band op Klomppop, de Flakkeese Dagen en op het Bevrijdingsfestival Vlissingen.

Binnenkort is Charades twee keer te zien in Zeeland: op 22 september in Café Den Engel, Terneuzen en op 29 september speelt de band op Scoutrock in Heinkenszand.