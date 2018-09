Minder druk op Westerschelde door stakende Belgen

Een schip op de Westerschelde (foto: Marc van Haag)

Belgische loodsen staken tegen de hervormingsplannen van de Vlaamse minister voor Bestuurstaken Liesbeth Homans. De minister wil de ziekteregeling veranderen, waardoor ambtenaren bij langdurige ziekte nog maar dertig dagen volledig salaris ontvangen. Loodsen en sluiswachters vallen in België onder het ambtenarenstatuut.

Vijftig schepen wachten in Antwerpen

Omdat de sluiswachters en loodsen in België het werk neer hebben gelegd, kunnen schepen de Belgische havens niet in of uit. Dat zorgt voor drukte bij de haven in Antwerpen, waar inmiddels zo'n vijftig schepen wachten. Ook bij Gent en op het Albertkanaal liggen tientallen schepen te wachten.

Verwacht wordt dat er vrijdag weer gestaakt wordt, dan zou de volledige Vlaamse overheid plat gaan. Bij de betrokken diensten werken meer dan 20.000 ambtenaren.