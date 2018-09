Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leraar moet ruim drie jaar cel in voor misbruik neefje (12) in Oostkapelle

Een 41-jarige man uit Barendrecht moet ruim drie jaar de cel in vanwege ontucht met zijn minderjarige neefje in een vakantiehuisje in Oostkapelle. Ook kreeg hij een proeftijd van vijf jaar opgelegd met voorwaarden. Hij mag gedurende die tijd geen functies vervullen waarin hij in direct contact staat met kinderen tot achttien jaar.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ) De rechtbank in Den Haag acht wel bewezen dat de man zijn neefje, die toen nog geen twaalf jaar oud was, tijdens een periode van ruim vier jaar meermalen seksueel heeft misbruikt. Van dit misbruik heeft hij ook kinderpornografische foto's gemaakt. Daarnaast heeft hij een zeer grote hoeveelheid kinderporno gedownload en opgeslagen, waarvan hij ook een deel met anderen heeft gedeeld. Bovendien heeft de 41-jarige verdachte ook een foto van zijn ontblote geslachtsdeel gestuurd aan een minderjarige oud-leerling van een van de scholen waar hij heeft lesgegeven. Gebrek aan bewijs De man werd bij gebrek aan steunbewijs vrijgesproken van het plegen van ontucht met een zevenjarige leerling van een basisschool in Gouda waar hij les gaf. De man kreeg daarom een straf opgelegd van 40 maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. De strafeis was 48 maanden. Lees ook: Celstraf geëist tegen man die neefje misbruikte in Oostkapelle

Invalleraar bekent misbruik 7-jarige jongetje in Oostkapelle