Negatief zwemadvies voor de kust van Zoutelande wegens 'poepbacterie'

De provincie raadt mensen af te gaan zwemmen voor de kust van Zoutelande. In het water is een te grote concentratie van Intestinale Enterokokken gemeten, een bacterie die van nature in ontlasting van mensen en dieren voorkomt.

Strand bij Zoutelande (foto: John Bosch) Hoe het kan dat de norm bij het Smidshoekje badstrand bij Zoutelande overschreden is, is niet bekend. "Het kan best zijn dat een schip iets geloosd heeft", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Er zijn daar geen rioleringen die op het water uitkomen. Negen van de tien keer blijft het bij dit soort gevallen een raadsel waar het vandaan komt." Maag- en darmklachten Intestinale Enterokokken zijn in principe niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden - denk aan een verminderde weerstand - wel gezondheidsklachten veroorzaken zoals maag- en darmklachten of infecties. Het negatief zwemadvies geldt voor de kust van Zoutelande. (foto: Zwemwater.nl) Het gaat dan ook niet om een zwemverbod, maar om een negatief zwemadvies, legt een woordvoerder van de provincie uit. "Deze bacterie komt altijd in het zwemwater voor, maar omdat het nu om verhoogde concentraties gaat, melden we het." Vandaag worden er waarschuwingsborden met een negatief zwemadvies op het Smidshoekje badstrand in Zoutelande geplaatst. Hoelang het negatieve zwemadvies van kracht blijft, is nog onbekend. Rijkswaterstaat gaat het zeewater dagelijks meten.