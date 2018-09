Vrouw die partner mishandelde met mes en hamer blijft langer vast

De vrouw werd in april 2018 gearresteerd nadat ze tot twee keer toe haar partner had mishandeld (foto: HV Zeeland)

De rechtbank vindt dat poging tot doodslag, waar twaalf jaar cel voor opgelegd kan worden, te zwaar om de verdachte voorlopig op vrije voeten te stellen.

Onrust op de galerij

Bovendien is er volgens de rechtbank sprake van een 'geschokte rechtsorde'. Het huiselijk geweld leidde tot onrust bij buren die op dezelfde galerij wonen aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes.

Daarnaast schat de reclassering de kans op herhaling van agressief gedrag hoog in. De vrouw heeft al een strafblad waarop zaken als vernieling en mishandeling voorkomen.

Slechts een bloedend oor en gebroken neus

De advocaat van de verdachte zag het anders, volgens hem is 'de ene poging tot doodslag de andere niet'. De man liep bij de mishandelingen 'slechts' een bloedend oor en een gebroken neus op. Bovendien zou de vrouw, die inmiddels ruim vijf maanden in voorlopige hechtenis zit, geen schok in de samenleving hebben veroorzaakt.

Het stel had relatieproblemen. Dat leidde er toe dat de verdachte in maart met een mes op haar man zou hebben ingestoken en een maand later, in april, hem diverse keren zou hebben geslagen met een klauwhamer.

Pieter Baan Centrum

Het is de bedoeling om de zaak op 10 december inhoudelijk te behandelen, maar het is de vraag of dat gaat lukken. Er ligt namelijk een verzoek om de verdachte te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Als dat doorgaat, zal het waarschijnlijk langer duren voordat de observatie en een psychologisch rapport over de vrouw klaar zijn.

