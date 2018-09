FNV zag problemen bij Arduin al aankomen; 'Te laat gereageerd op klachten'

Logo van Arduin op de locatie in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd duidelijk dat de helft van de patiënten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet vertrekken bij de locatie van zorginstelling Arduin in Aagtekerke, omdat hen onvoldoende zorg geboden wordt. De inspectie spreekt van 'ernstige tekortkomingen' in het behandelcentrum van Arduin in Aagtekerke.

Prochniak is op zijn zachtst gezegd niet verbaasd over dit nieuws. In juni van dit jaar bracht de FNV een zwartboek naar buiten, waar Prochniak zelf ook bij betrokken was. "De problemen die toen zijn aangekaart gingen om communicatie, personeelstekort en een grote inslag op het privé-leven van medewerkers omdat ze constant aan het werk zijn. Dat gaven mensen veelvuldig aan, maar daar werd niet goed op geacteerd door Arduin."

Sneeuwbaleffect

Het bestuur van Arduin gaf in juli aan extra mensen aan te namen en te proberen personeel 'gezonder in te roosteren'. Ook werden maatregelen genomen om het contact en de communicatie met medewerkers op de locaties te verbeteren. Maar volgens de FNV spelen de problemen van toen nog steeds en heeft Arduin simpelweg te laat actie ondernomen.

"Deze problemen speelden één of twee jaar geleden ook al", zegt Prochniak. "Op een gegeven moment krijg je dan een sneeuwbaleffect. Daar hoef je geen studie voor te hebben gedaan om dat te kunnen voorspellen."

Directeur Arduin krijgt zwartboek over werkdruk (foto: Omroep Zeeland)

Door het personeelstekort groeiden de problemen volgens Prochniak. "Cliënten kregen niet de zorg die ze moesten krijgen. Er werd op meerdere plekken meer medicatie gegeven dan eigenlijk hoort.". Arduin zegt dat een landelijk tekort aan gediplomeerd zorgpersoneel de oorzaak is van de problemen.

In januari al ziekmeldingen

"Ik ben het er deels mee eens", zegt Prochniak. "Ze zeggen 'we kunnen geen personeel krijgen', maar ze wisten dat ze tekorten hadden en ze hebben pas vlak voor de zomer een recruiter aangenomen om snel voor nieuwe aanwas van personeel te zorgen. Dat had ook in januari gekund, want toen al kwam er de ene na de andere ziekmelding binnen vanuit de werknemers."

De locatie van Arduin in Aagtekerke die deels dicht moet (foto: Omroep Zeeland)

Dat het bestuur van Arduin nu zegt dat het allemaal overmacht is, vindt Prochniak dan ook niet terecht. "Als je dat allemaal zomaar voorbij laat gaan, dan kom je er niet mee weg om nu te zeggen dat mensen simpelweg niet in de gehandicaptenzorg willen werken."

Gedwongen opgenomen

De patiënten die nu ergens anders moeten worden ondergebracht zijn zogeheten Bopz-cliënten. Dat zijn mensen met psychische aandoeningen die gedwongen zijn opgenomen. Dat wordt ook wel in de volksmond een 'gesloten afdeling' genoemd. Daarnaast zitten er in de locatie van Arduin in Aagtekerke ook zes patiënten die niet gedwongen zijn opgenomen. Die patiënten hoeven niet te verhuizen.

Arduin zegt dat er voor enkele van de cliënten uit Aagtekerke al een nieuwe plek is gevonden, maar voor het grootste deel nog niet. De andere locaties van Arduin kampen namelijk ook met een personeelstekort. Het maar moeilijk kunnen vinden van voldoende personeel is volgens het bestuur van Arduin een probleem dat ook landelijk speelt.

