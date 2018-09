Baasje kampioenspaard: 'Ik heb een échte mini-Cooper'

De Amerikaanse Shetland heeft een lengte van 1 meter en 6 centimeter en met de naam Cooper is een grap dan al snel gemaakt. "Ik maak hem altijd zelf eigenlijk. Als ik achter een Mini Cooper rijd, zeg ik altijd 'ik heb lekker een echte'", zegt Diana vrolijk. Ze kan haar geluk niet op na het winnen van verschillende wereldtitels op het WK.

Tien keer goud

Het was de eerste keer dat de 3 jaar oude Cooper meedeed. "Het was meteen prijs. We hebben tien eerste plaatsen gehaald en we zijn tien keer wereldkampioen geworden. Hij is gewoon de beste." Volgens zijn trotse baas heeft hij er wel keihard voor gewerkt. "We zijn in februari aan de bak gegaan. Vooral mijn trainster Charlotte van Gurp heeft hem alles geleerd dat hij kan."

"Ik heb een echte mini Cooper" (foto: Omroep Zeeland)

Diana en Charlotte zijn dolblij met de goede resultaten van Cooper, want helemaal vanzelfsprekend was het niet. "Hij was in het begin heel zenuwachtig. Hij schrok overal van. Met een speciale trainingsmethode hebben we hem zelfvertrouwen gegeven en nu danst hij door de ring heen. Dat onderscheidt hem echt van andere miniatuurpaarden", vertelt Charlotte.

'Heel bijzonder'

Diana had niet verwacht dat haar Cooper zo succesvol zou zijn. "Wij moeten onze paarden in de ring laten werken. We moeten een stuk stap laten zien en een stuk draf. En na afloop werden wij iedere keer als laatste omgeroepen. Heel bijzonder allemaal".

En Cooper? Die lijkt niet helemaal te beseffen wat hij allemaal heeft bereikt. Hij blijft er rustig onder. "Ja, Cooper is een hele koele kikker", zegt Diana lachend.

Even rust

Voorlopig krijgt de wereldkampioen even rust. Volgens Diana niet alleen om bij te komen, maar ook om zich voor te bereiden op de komst van zijn eerste nageslacht. "Over een week of twee verwachten wij het allereerste veulen van Cooper. We hopen natuurlijk dat hij zijn uiterlijk, beweging en karakter zal doorgeven aan zijn kinderen".