Jacques Boonman koninklijk onderscheiden

De koninklijke onderscheiding is een ode aan Boonman, en aan het 35-jarig bestaan van Podium Reimerswaal. Jacques Boonman is de drijvende kracht achter dit theater in Rilland. Een paar geleden hing het voortbestaan van Podium Reimerswaal nog aan een zijden draadje door financiële problemen.

Benefietavond

In 2016 werd een benefietavond gehouden voor het theater, omdat er minder subsidie werd gegeven. In 2013 besloot de gemeenteraad van Reimerswaal nog om de subsidie helemaal stop te zetten. Met ingang van het nieuwe seizoen in september 2014 verloor het podium zijn totale subsidie van 15.000 euro per jaar.

