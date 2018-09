Jubilerend Zeeuws energieakkoord: 'Er moet nog veel gebeuren'

Boerbooms stond mede aan de wieg van het energieakkoord. Ze ziet nog steeds kans om de doelstelling te halen. "Alle gemeenten hebben inmiddels energiemarkten gehouden dus dat is heel goed. Natuurlijk zijn we er nog niet. Er moet wel nog heel veel werk verzet worden."

'Feit is dat we nog meer kunnen doen'

Toch is ze positief. "Middelburg heeft een regeling voor gasloos wonen en nul-op-de-meter-woningen, de provincie stimuleert ook via impuls wonen de duurzame ontwikkeling. Denk ook aan de windparken die voor de kust komen en energieparken die we hebben. Maar feit is dat we nog meer kunnen doen."

Want al die investeringen moeten nog leiden tot het definitief stoppen met gas. "Kijk, het ligt niet alleen aan gemeentes. Ook installateurs moeten daaraan bijdragen. Zij verkopen nog steeds gasgestookte CV-ketels. De echte omslag van die ketels naar warmtepompen moet nog komen. En daar moet de rijksoverheid hobbels voor gaan wegnemen. Bijvoorbeeld dat het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk wordt om elektrisch te gaan rijden.''

Boerbooms, eerder dit jaar, toont haar duurzame monumentale ramen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Boerbooms draagt alles bij aan het behalen van dat Zeeuwse energieakkoord. En ze blijft positief. "Ja ik ben een rasoptimist. Ik heb er echt vertrouwen in dat de maatregelen die je aan je huis moet nemen versimpeld worden en het gaat ons gewoon lukken in Zeeland!"

