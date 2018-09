Oplossing Waterpark Veerse Meer lijkt in zicht

Waterpark Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

Ook gaat Simons voorstellen een procedure te starten om de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland een slag te draaien, richting de snelweg. "Op die manier zijn er straks geen vliegbewegingen meer boven de vakantiehuizen, en ook niet boven omliggende dorpen." Er is volgens de wethouder al overleg geweest met de eigenaar van Vliegveld Midden Zeeland.

Faillissementen

Middelburg heeft in het verleden voor zo'n 5 miljoen euro bijgedragen aan het vakantiepark in de vorm van leningen en grondaankopen. De toenmalige eigenaar ging uiteindelijk failliet doordat een lening niet werd uitbetaald door een bank die failliet ging. "Maar ook de slechte economische tijden van dat moment waren debet aan de ontstane situatie," zegt Simons.

Wethouder Chris Simons wil aandeel Waterpark Veerse Meer afstoten.

Caravans weg

De nieuwe eigenaar heeft al wel laten weten dat er geen plaats meer zal zijn voor jaarplaatsen op de camping. Ook daarover heeft de wethouder zich ontfermd en hij zegt in gesprek te zijn met een aantal campingeigenaren in de buurt en met de Recron. Op 8 oktober praat de gemeenteraad van Middelburg over de voorstellen van de wethouder.

Lees ook: