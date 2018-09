Burgemeester Delhez vertrekt uit Noord-Beveland

Burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland. (foto: Noord-Beveland)

"Ik verlaat Noord-Beveland met pijn in mijn hart. Ik voel me er thuis en heb het enorm naar mijn zin", zegt Delhez in een eerste reactie. "Veldhoven geeft mij met zijn sociaal-economische context een hele mooie nieuwe uitdaging. Een uitdaging die ik niet voorbij kon en wilde laten gaan."

Terug naar Brabant

Delhez komt oorspronkelijk uit Brabant: hij is geboren in Breda, woonde tijdens zijn studie in Eindhoven en woonde later met zijn vrouw in Uden waar hij als wethouder werkte.

Op dit moment is Letty Demmers - die tussen 2013 en 2016 waarnemend burgemeester was in Vlissingen - waarnemend burgemeester in Veldhoven. Naar verwachting wordt Delhez eind november geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Veldhoven.