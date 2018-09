Vlaamse loodsen varen weer

Zonsondergang op de Westerschelde. (foto: Marc van Haag)

De minister wil de ziekteregeling veranderen, waardoor ambtenaren bij langdurige ziekte nog maar dertig dagen volledig salaris ontvangen. Loodsen en sluiswachters vallen in België onder het ambtenarenstatuut. De minister wil nu rond de tafel gaan zitten met onder andere de loodsen.

Drukte bij havens

Omdat de sluiswachters en loodsen in België het werk neer hadden gelegd, konden schepen de Belgische havens niet in of uit. Dat zorgde voor drukte bij de haven in Antwerpen. Ook bij Gent en op het Albertkanaal lagen tientallen schepen te wachten.

De staking van de Vlaamse ambtenaren die voor vrijdag was aangekondigd gaat nu niet meer door.