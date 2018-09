Zeldzame oleanderpijlstaart aangetroffen in Zeeland

De familie Boer uit Middelburg trof de rupsen - zo'n acht tot tien centimeter groot - aan op hun oleander in de tuin en bracht ze met plant en al naar Jeroen Antes van Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme. Die is enthousiast over de vondst: "Dit is heel uitzonderlijk, deze soort zie je bijna nooit in Nederland."

De oleanderpijlstaart is een nachtvlinder die in subtropische gebieden leeft. "Het is een echte trekvlinder", vertelt Antes. "Kan van Afrika tot Turkije en Griekenland trekken." In 2004 zijn twee exemplaren waargenomen (in Friesland en Limburg) en in 2016 werden zes exemplaren in Nederland gemeld: één vlinder en vijf rupsen.

Antes wijt de vondst aan de warme zomer, normaal is ons klimaat te koud voor deze nachtvlinder. Nog een reden waarom hij blij is met de vondst: "Voor de Nederlandse vlinder was deze zomer veel te warm. Toch wel fijn dat er dan ook nog iets moois uit zo'n warme zomer komt op vlindergebied in plaats van al die kommer en kwel."

Meer oleanders aanschaffen

Hij gaat proberen de rupsen uit te laten groeien tot vlinders. "Normaal kruipt deze soort in het najaar de rulle grond in om zich te verpoppen en te overwinteren als grote bruine pop. Onze winter zouden de rupsen niet overleven, dus ik ga ze wat warmer houden."

Een oleanderpijlstaart, van de onder- en bovenkant. (foto: Wikipedia Commons)

De rupsen en plant staan nu onder gaas - 'want ik wil ze niet kwijtraken' - binnen bij de Tropical Zoo. Voorlopig is het ontpoppen nog niet aan de orde, de rupsen zijn nog niet volgroeid. "Dus we zullen nog een paar oleanders aan moeten schaffen", lacht Antes.