Zeeuws brommerpark wordt ouder en ouder

(foto: Omroep Zeeland)

Tien jaar geleden nog werden jaarlijks zo'n 900 nieuwe brommers aan Zeeuwen verkocht, maar de laatste jaren schommelt de verkoop rond de 350. De afname heeft te maken met de invoering van het brommerrijbewijs in 2010. Voor die tijd kozen jongeren ervoor om eerst een tijdje brommer te rijden voordat ze de overstap maakten naar een auto. Nu kiezen ze, als ze zestien en een half zijn, vaker voor autorijlessen, zodat ze direct op hun achttiende verjaardag in een auto mogen stappen.

Voor onderstaande statistiek zijn alle brommers (ook de scootermodellen) meegeteld, niet alleen van de particulieren maar ook de bedrijfsbrommers zoals die van de pizzakoeriers.

Trend

Maar de brommers die er zijn worden wel langer op de weg gehouden. In de rest van Nederland is dezelfde trend waarneembaar. In Zeeland zijn de brommers over het algemeen ouder dan daarbuiten.

Eigenaar wordt ook ouder

Niet alleen de gemiddelde brommer op de Zeeuwse wegen wordt ouder, ook de eigenaar ervan. Als we de bedrijfsbrommers niet meerekenen, zijn er nu 13.000 brommers in Zeeland in gebruik. Slechts 1100 daarvan zijn van jongeren onder de twintig jaar. Dat waren er tien jaar geleden nog 2650. Het aantal 50-plussers met een brommer is in die periode gestegen van 3300 naar 5600.