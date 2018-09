Deel dit artikel:













Wagen van de weg in Sluiskil

Op de rondweg in Sluiskil is vanavond een auto van de weg geraakt. De auto kwam in een sloot terecht, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De van de weg geraakte auto wordt uit de sloot getakeld. (foto: HV Zeeland) Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is. De bestuurder van de auto moest door de hulpdiensten uit zijn wagen gehaald worden. De wagen is uit de sloot getakeld en afgevoerd.