'Is de zorg voor Arduin-patiënten die in Aagtekerke blijven wél op orde?'

De Inspectie voor Gezondheidszorg besloot dat zeven cliënten per direct moeten verhuizen uit de locatie in Aagtekerke, omdat er sprake is van 'ernstige tekortkomingen'. Van den Berg wil van de minister weten hoe vaak het gebeurt dat de inspectie op deze manier in moet grijpen, want volgens het Tweede Kamerlid van het CDA is dit uitzonderlijk.

Wat gebeurt er met de mensen die in Aagtekerke blijven?

Daarnaast wil Van den Berg weten of de zorg en begeleiding nog wel op orde zijn voor de zes patiënten van Arduin die in Aagtekerke blijven. "Er kwam naar voren dat niet alleen de begeleiding niet op orde was, maar ook de basishygiëne niet klopte en zaken niet werden opgenomen in het patiëntendossier. Je ziet dat er op meerdere terreinen grove fouten worden gemaakt."

We hebben heel veel meer instellingen in het land, waarbij niet gebeurt wat bij Arduin gebeurt." Joba van den Berg, Tweede Kamerlid

Volgens het bestuur van Arduin is het tekort aan personeel de belangrijkste reden voor de problemen bij de zorginstelling. Ook René Molenaar van de cliëntenraad liet gisteren weten dat het voor alle locaties moeilijk is gekwalificeerd personeel te vinden. Van den Berg vindt die argumenten te makkelijk. "We hebben heel veel meer instellingen in het land, waarbij niet gebeurt wat bij Arduin gebeurt."

Het Tweede Kamerlid vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat niemand van Arduin eerder aan de bel heeft getrokken. "Op het moment dat je zelf ziet dat je het niet meer kan realiseren, moet je onmiddellijk een collega bellen, de Inspectie of het Ministerie. Om het zo ver te laten komen, vind ik echt heel ernstig."

Joba van den Berg heeft vorige maand ook al vragen gesteld over de situatie bij Arduin, maar heeft daar nog geen antwoord op gekregen.

