Bestuurder ongeluk Sluiskil overleden

De van de weg geraakte auto in de sloot (foto: HV Zeeland)

De 54-jarige bestuurder reed op de Rondweg N252 toen hij onwel werd. Hij raakte van de weg en belandde in de sloot. Rond 21.30 uur kregen hulpdiensten een melding dat de auto in de sloot lag. Politie, ambulance en brandweer rukten uit.

De man uit Sluiskil is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gisteravond nog is overleden. Uit onderzoek blijkt dat de man als gevolg van de onwelwording is overleden. Het onderzoek van de politie is afgesloten.