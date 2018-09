Zeeuwse Kamerleden positief: 'genoeg aanknopingspunten voor Zeeland'

De Glazen Koets komt op Prinsjesdag aan bij Paleis Noordeinde (foto: ANP)

In de Miljoenennota staat dat het kabinet met gerichte maatregelen komt om landbouw en natuur met elkaar te verbinden. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders over willen nemen.

Joba van den Berg (CDA) uit Goes noemt het een goede Prinsjesdag voor Zeeland, maar ook voor andere regio's. "Ik zie in voorstellen dat er écht aandacht aan de regio wordt gegeven en dat er geld beschikbaar komt." Van den Berg vindt het gunstig voor Zeeland dat er extra geld voor onderwijs komt, juist in gebieden die dunbevolkt zijn. Wel blijft het Kamerlid zich zorgen maken over de zorg in de regio. Die moet volgens Van den Berg in de regio bereikbaar blijven.

Joba van den Berg over de Miljoenennota

In het radioprogramma Zeeland wordt wakker liet van Van den Berg ook weten extra Kamervragen te stellen over de problemen bij Arduin.

Middelburger André Bosman (VVD) spreekt over een goede Prinsjesdag voor heel Nederland, met "genoeg aanknopingspunten voor Zeeland." Naast de regeling voor jonge boeren, noemt Bosman de bereikbaarheid van bibliotheken, waar 1 miljoen euro voor uitgetrokken is. "Bij al die dingen staat de regio wel heel duidelijk op het netvlies."

Daarnaast vertelde Bosman, ook al staat er niets over in de Miljoenennota, er nog steeds vanuit te gaan dat de Marinierskazerne naar Vlissingen komt.

André Bosman over de Miljoenennota

Tobias van Gent uit Middelburg is twee weken geleden Tweede Kamerlid voor de VVD geworden, omdat Han ten Broeke is opgestapt. Voor hem was het dus de eerste keer dat hij Prinsjesdag als Kamerlid meemaakte. "Het was imposant om een keer mee te maken."

Gisteravond vond Van Gent het nog moeilijk om iets over de Miljoenennota te zeggen, omdat die toen net was aangeboden. Het kersverse Tweede Kamerlid liet weten dat het voor Zeeland belangrijk is dat het kabinet investeert in technisch onderwijs. "In Zeeland dreigt daar een tekort op de arbeidsmarkt te ontstaan."

Voor Tobias van Gent was het de eerste Prinsjesdag als Kamerlid

