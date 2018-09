Drie van de vier nachtapotheken in Zeeland gaan dicht

Lade vol medicijnen in een apotheek (foto: ANP)

De openingstijden van 'gewone' apotheken variëren. Sommige apotheken zijn open van 08.00 tot 17.00 uur, andere apotheken sluiten om 23.00 uur. Wie na dat tijdstip in een noodgeval medicijnen nodig heeft, is aangewezen op de nachtapotheek. Die is open van 23.00 uur 's avonds tot 8.00 uur 's ochtends.

'Kosten beperken'

Op dit moment zijn er vier van die nachtapotheken in onze provincie: naast die in Goes zitten ze in Vlissingen, Zierikzee en Terneuzen. Na de jaarwisseling is daarvan dus alleen de Goese nachtapotheek nog over. Volgens voorzitter Peter de Doelder van de farmaceutische zorg in Zeeland is dat nodig omdat de kosten voor het openhouden van al die nachtapotheken te hoog oplopen. "Die kosten willen wij beperken."

Peter de Doelder over de sluiting van drie nachtapotheken

Door de sluiting van drie nachtapotheken moeten er in nachtelijke noodgevallen flink wat extra kilometer gemaakt worden om de medicijnen op locatie te krijgen. Tussen bijvoorbeeld het buurtschap Heille, bij Aardenburg, en de nachtapotheek in Terneuzen moet je nu nog een rit maken van zo'n 40 kilometer. Die rit verdubbelt straks in afstand, want naar Goes moet je dan een rit maken van zo'n 80 kilometer.

Reistijd neemt flink toe

Ook voor andere delen van Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland neemt de reistijd naar de dichtstbijzijnde nachtapotheek flink toe. Toch zullen de nachtelijke patiënten er volgens De Doelder weinig van merken, want die afstand hoef je zelf helemaal niet af te leggen, en dus ook die extra kilometers maak je niet zelf. De medicijnen worden namelijk per koeriersdienst bezorgd.

Door het aantal nachtapotheken terug te brengen naar één, kunnen bovendien de kosten laag gehouden worden. En dat is nodig, want de overheid stopt met het subsidiëren van de nachtapotheken in dunbevolkte gebieden zoals Zeeland.

Eigen bijdrage naar 95 euro

In zulke dunbevolkte gebieden worden nachtapotheken nog deels door de overheid gesubsidieerd, maar die subsidieregeling stopt per 1 januari. Nu betaal je per recept een eigen bijdrage van tussen de 50 en de 60 euro. Zonder subsidie zou je straks in bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen een eigen bijdrage moeten betalen van 95 euro.

Door drie van de vier nachtapotheken te sluiten kunnen de apothekers de kosten drukken. Daardoor blijft je eigen bijdrage niet alleen laag, hij daalt zelfs licht. De Doelder verwacht dat je na 1 januari zelf zo'n 45 euro neer zal moeten tellen voor zo'n nachtelijk recept.

Extra medicijnen

Daarnaast worden de huisartsen die nachtdienst hebben, voorzien van extra medicijnen. Zij hebben vanaf de jaarwisseling dus meer medicijnen tot hun beschikking dan nu het geval is. De inschatting is de de huisartsen daarom minder vaak medicijnen nodig hebben uit de nachtapotheek. En als ze toch medicijnen nodig hebben die niet in hun koffertje zitten dan komt er dus een koerier de ontbrekende medicijnen bezorgen vanuit Goes.

De patiënt zal daarom volgens De Doelder weinig van de maatregel merken. "Als het goed is merk je als patiënt dat je helemaal niet meer naar de nachtapotheek hoeft."

Niet de zoveelste bezuiniging

Als voorbeeld noemt hij een nachtelijk noodgeval met antibiotica. "Stel je hebt antibiotica nodig. Die hebben huisartsen nu nog niet in de tas zitten. Die krijgen ze straks dus wel, maar dan blijkt dat in jouw geval de antibiotica niet te combineren zin met andere medicijnen die je slikt. Dan moeten er andere antibiotica komen vanuit de nachtapotheek en die worden dan dus bij de patiënt thuisbezorgd."

Het sluiten van de nachtapotheken ziet De Doelder dan ook niet als de zoveelste bezuiniging in en daardoor ook verloedering van de zorg. "We doen dit om de kosten voor de patiënt laag te houden en wij denken dat we met deze nieuwe werkwijze de zorg voor de patiënt zelfs kunnen verbeteren."