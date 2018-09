Pop Trash Inc waagt zich aan Beatles cover

Pop Trash Inc - A Day In The Life

Wat is de aanleiding waarom jullie je juist op dit nummer hebben gestort?

"Dit nummer hadden we al een tijdje op de plank liggen. We kregen de indruk dat The Beatles weer volop in de belangstelling staan en we vonden dat dit een goed moment was om het uit te brengen. Het is een manier om mensen kennis te laten maken met ons geluid. Het is één van de weinige nummers waarbij we van mening waren dat we de ziel van het nummer konden behouden, terwijl we ook trouw konden blijven aan onze eigen sound. Wij denken dat dat aardig is gelukt."

De muziek van Pop Trash Inc tot nu toe bracht ik in eerste instantie niet in verband met The Beatles, wat zijn de raakvlakken? Is die band toch een inspiratiebron?

"Toevallig hebben we op Spotify een lijst samengesteld met artiesten en nummers die ons hebben beïnvloed. Daar staan misschien artiesten op die een wat duidelijkere link met ons hebben. The Beatles, echter staan daar niet bij. Niet omdat ze ons niet hebben beïnvloed maar omdat er zo'n overdaad aan nummers is dat we gewoonweg niet kunnen kiezen. Ze hebben ons enorm beïnvloed (welke band niet, direct dan wel indirect). Geweldige songwriters natuurlijk. McCartney is/was in staat om hele catchy deuntjes te maken en Lennon was in staat om hele mooi melancholische melodieën te creëren. En laten we George Harrison alsjeblieft ook niet onderschatten. In feite komt het hier op neer. Een goed liedje blijft altijd goed, ongeacht de productie. Hoewel we kicken op goeie productie, het liedje moet ook staan, onder wat voor productie dan ook. The Beatles konden dat als geen ander."

Komen er nog meer covers, of nieuwe eigen nummers?

"Dat is een goeie. We hebben best wel een aantal nummers die we zouden willen vertolken naar ons geluid. Ik ga natuurlijk niet zeggen welke dat zouden zijn. Luister naar onze Spotify playlist en je krijgt een aardig idee wat welke nummers en artiesten dat zouden kunnen zijn. Maar voorlopig gaan we hierna weer eigen werk uitgeven. We hebben nog heel veel materiaal wat we willen en gaan laten horen. Het is de bedoeling dat tegen het einde van het jaar de eerste EP uit komt."

Blijven jullie nog steeds anoniem?

"Mmhh... voorlopig wel. Het gaat ons niet zo zeer erom dat wij anoniem willen blijven, dan wel dat we het INC(ognito) als concept willen gebruiken. Dat kan op verschillende manieren. Nu zijn het maskers. In de toekomst? Wie weet .. En de mensen om ons heen weten toch wel wie wij zijn. Echt geheim kan het natuurlijk niet blijven. Maar blijf vragen. De aanhouder wint (misschien)."