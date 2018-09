Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Betonrot gevonden in Belgische kernreactoren

In bunkers van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 2 is betonrot geconstateerd. Dat meldt Fanc, de nucleaire waakhond in België. De beide reactoren lagen al stil vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De kerncentrale bij Doel (foto: ANP) Eerder vond exploitant Engie tijdens een geplande stillegging betonrot bij Doel 3 en Tihange 3. Naar aanleiding van die betonproblemen, zijn ook Doel 4 en Tihange 2 geïnspecteerd. Tijdens die inspecties is betonrot gevonden in plafonds van bunkers. Betonrot is een term die wordt gebruikt voor schade aan gewapend beton. Meestal ontstaat de schade doordat de aanwezige wapening in het beton begint te roesten. Betonrot heeft effect op de sterkte van het beton en dus ook de hele betonconstructie. Op dit moment wordt onderzocht hoe de plafonds in de containers hersteld kunnen worden. De kernreactoren worden pas weer opgestart zodra de "de weerstand van de betrokken gebouwen kan worden aangetoond", aldus de nucleaire waakhond. Volgens Fanc is er geen gevaar voor bevolking, werknemers en het milieu.