Honderden lopers zweren bij tips van Kustmarathonexpert

Het begon ooit met een handjevol hardlopers die hardloopschema's kregen van De Wilde. Afgelopen zondag waren er zo'n tweehonderd fanatiekelingen aanwezig om de langste Kustmarathontraining te volgen. De Wilde zelf reed mee op de fiets om zijn pupillen onderweg van tips te voorzien.

Hij vindt het leuk dat er zoveel belangstelling is voor zijn trainingen. "Daar word ik blij en gelukkig van. Sommigen lopen hun eerste marathon en dat geeft best veel emoties bij die mensen en dat voel ik ook. Daar doe je het voor."

Het grote geheim

De Wilde begeleidt zowel beginners als potentiële winnaars. De hoogtepunten noemt hij de winst van Marlies Kort in 2004 en Irma Heeren in 2008 waarvoor hij de haas was. Met zoveel ervaring weet De Wilde het grote geheim voor een succesvolle Kustmarathon. "Je moet tot Domburg je gemak houden. Als je dan nog energie over hebt, ga je heel veel mensen inhalen en dat stimuleert."

Het liefst zou De Wilde ook dit jaar weer meedoen, maar dat is niet verstandig. "Ik mocht een half jaar niet sporten vanwege een longembolie. Ik ben nu wel weer rustig begonnen, maar als ik de Kustmarathon ga lopen, moet ik gaan forceren. Ik kan nu beter mijn lopers begeleiden op de fiets."

Gelukkig

Er volgen voorafgaand aan de komende Kustmarathon nog twee trainingen, maar als het aan De Wilde ligt, gaat hij nog wel een aantal jaar door. "Er komen heel veel mensen op af. Ook van buiten de provincie. Ik krijg veel waardering en mensen zeggen dat ze gelukkig worden. Als ik dat hoor ben ik ook gelukkig."

Het weekend van de kustmarathon is van 5 - 7 oktober.