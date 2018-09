Ruim 250.000 kubieke meter zand voor Banjaardstrand

Strand bij Veerse Gatdam (foto: Gerda Hubregtse)

Het opspuiten, vanaf een baggerschip, duurt tot en met december. Het strand blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open voor strandbezoekers. Alleen het werkgebied wordt vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers afgesloten.

Er wordt dag en nacht, zeven dagen per week gewerkt. Aanvulling van het strand is nodig omdat door de getijdengeul vlak voor het Banjaardstrand doorlopend verlies aan zand is.