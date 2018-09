Koning en koningin komen naar Zeeland

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima (foto: ANP)

Het werkbezoek begint in Renesse, op Strandpark De Zeeuwse Kust. Daar spreken ze met recreatieondernemers. In Kerkwerve bezoeken Koning en Koningin hotel Hof van Alexander. Daar volgt een toelichting op de Zeeuwse kustvisie en natuurontwikkeling. Het hotel zelf is gelegen aan zo'n ontwikkeling; Plan Tureluur.

In Bruinisse stapt het gezelschap op een politieboot voor de overtocht naar Sint Philipsland. Aan boord worden de Koning en Koningin bijgepraat over de Zeeuwse Hoogaarzen en de ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie en criminaliteit op het water. In Sint Philipsland zelf zijn er gesprekken over de verzilting van landbouwgrond en de digitalisering in de landbouw.

Bij het bezoek aan Sint-Annaland krijgt het Koninklijk Paar in zorgcentrum De Schutse een toelichting op het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in kleine dorpen.