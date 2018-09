Prentenboek van Floortje Zwigtman valt in de prijzen

Omslag van prentenboek Fabeldieren (foto: Floortje Zwigtman)

Het boek Fabeldieren is geschreven door Zwigtman, het pseudoniem voor Andrea Oostdijk. Ze is geboren in Terneuzen en woont tegenwoordig in Middelburg. Voor de illustraties in haar boek vroeg ze de jonge Amsterdamse illustrator Volbeda.

Samen met de Gouden Griffel - voor het beste boek - wordt de Gouden Penseel gezien als de belangrijkste prijs voor kinderboeken in Nederland. De Gouden Penseel werd vanmiddag uitgereikt in het Rijksmuseum in Amsterdam.