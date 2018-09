Aangespoelde bijtschildpad vecht voor zijn leven; 'Dit is dierenmishandeling!'

Het dier is vanmorgen naar Reptielenzoo Iguana gebracht en daar vecht hij nu voor zijn leven. "Je weet niet hoeveel schade het zoute water aan zijn ingewanden heeft aangericht", zegt Ad Bom van Reptielenzoo Iguana. "Het is dus nog maar de vraag hoeveel zout water hij heeft binnengekregen en of zijn stofwisseling en spijsvertering weer op gang komen. Dat zal de komende dagen tot weken moeten blijken."

'Pure dierenmishandeling'

Bom heeft geen goed woord over voor degene die het dier in zee gedumpt heeft. "Een zoetwaterschildpad in het zoute water van de Westerschelde gooiden, dit is echt pure dierenmishandeling! Het is nog een wonder dat hij het tot nu toe heeft overleefd."

Het dier werd gisteravond gevonden op het strand bij het Vlissingse strandpaviljoen Panta Rhei. Van het personeel en de klanten van het strandpaviljoen kreeg het dier de bijnaam Henk, waarna ze hem vol goede bedoelingen teruggezet hebben in zee.

Facebookpost van strandpaviljoen Panta Rhei over de aangespoelde bijtschildpad Henk. (foto: Panta Rhei)

Daar heeft Bom wel alle begrip voor. "Dat is op zich logisch, een dier dat uit de zee komt weer terugzetten in het zeewater. Dat is normaal gesproken een goede actie. In dit geval werkte dat averechts, maar dat konden zij ook niet weten."

Een kleintje

Bom werd vanmorgen gebeld omdat het dier opnieuw aan land was gekomen. Daarom heeft Bom samen met een collega het 3,5 kilo zware dier opgepikt en meegenomen naar Reptielenzoo Iguana in Vlissingen. Daar zit het dier nu in een tank vol zoet water, om te herstellen.

Volgens Bom is dit nog maar een kleintje. "Ze kunnen flink groter worden dan deze, tot bijna 50 kilo." En ook een jonkie. "Ik schat dat hij zo'n 3 à 4 vier jaar oud is en ze kunnen 40 tot wel 50 jaar oud worden."

'Ze kunnen flink bijten'

"Zoals de naam al aangeeft kunnen ze ook flink bijten", legt Bom enthousiast uit. "In het wild jagen ze op kleine zoogdieren, zoals muizen of ratten. Dat doen ze door aan de waterkant vlak onder het wateroppervlak te schuilen en als er zo'n diertje te dichtbij komt dan schieten ze plotseling tevoorschijn, ze kunnen dan razendsnel hun nek uitsteken, waarna ze hun prooi onder water trekken."

Ad Bom van Reptielenzoo Iguana over bijtschildpad Henk

Bom moest dan ook goed op zijn vingers passen, want bijtschildpad Henk was na de reddingsactie erg nijdig. "Dan gaan ze blazen en maken ze plotselinge bewegingen. En zelfs zo'n kleine als deze bijt algauw tot op het bot. Maar we weten hier wel hoe we met schildpadden om moeten gaan, hoor!", lacht Bom.

Overboord gezet op zee

Waar het dier vandaan komt is niet bekend, maar Bom heeft wel zo zijn vermoedens. Zo zou hij op zee overboord gezet kunnen zijn door bemanningsleden van een schip, uit vrees voor de douane.

Tegelijkertijd zou het ook nog zomaar kunnen dat bijtschildpad Henk is ontsnapt en via slootjes en kanalen in zee terecht is gekomen. Maar de kans dat zijn baasje zich nog meldt acht Bom klein. "Alles kan, maar ik verwacht van niet."

Op zoek naar een nieuw onderkomen

Bij afwezigheid van een baasje moet Bom op zoek naar een nieuw onderkomen voor de bijtschildpad. "Het is nu niet de bedoeling dat wij hem houden, wij hebben al bijtschildpadden, dus gaan we op zoek naar een nieuw plekje voor hem."

Als Bom en zijn collega's geen plekje voor hem kunnen vinden dan houden ze hem zelf. Maar de naam Henk die gebruiken ze niet. "Dat doen we nooit bij schildpadden. Die luisteren sowieso niet naar hun naam. Dus bij ons is het: het grote mannetje, of het kleine vrouwtje."