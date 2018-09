Scholieren verzinnen zilte Zeeuwse babbelaar

Suikerbakker JB Diesch in Middelburg, sinds 1892 de maker van de Echte Zeeuwse Boterbabbelaar, had aan scholieren van het Foodlab (Scalda) gevraagd om 'de babbelaar van de toekomst' te ontwikkelen. Alles kon en mocht, zolang karamel maar het uitgangspunt was én er een directe link met Zeeland was te leggen.

Wedstrijd

Een jury beoordeelde wie de lekkerste, nieuwe babbelaar had ontwikkeld. De winnende babbelaar kan, onder bepaalde voorwaarden zoals produceerbaarheid en een lange houdbaarheid, opgenomen worden in een 'limited editions-blikje' dat het bedrijf op dit moment aan het samenstellen is.