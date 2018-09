Ronald Zuijdwegt keert als trainer terug bij Kloetinge

Ronald Zuijdwegt in 2006 als aanvoerder van Kloetinge dat toen tegen Australië speelde (foto: Jacob Dijkstra)

Kloetinge was op zoek naar een trainer voor het tweede elftal, nadat Leendert Geelhoed na het afgelopen seizoen vertrok. Voorzitter Jan-Kees de Bruine is blij dat de vacature nu opgevuld wordt. "Het tweede elftal is voor ons erg belangrijk. De spelers die even buiten de boot vallen in het eerste kunnen er op een heel behoorlijk niveau blijven voetballen en voor de spelers van Kloetinge onder 19 heeft het een brugfunctie richting het eerste elftal."

Honderd doelpunten

Zuijdwegt was één van de toonaangevende spelers van Kloetinge toen de club begin deze eeuw op het hoogste amateurniveau speelde, de toenmalige hoofdklasse. Hij scoorde exact 100 doelpunten in (na)competitieverband voor de Bevelandse club en speelde jarenlang samen met de huidige hoofdtrainer van Kloetinge, Marcel Lourens.

Trainerscarrière

Als trainer werkte Zuijdwegt tot nu toe twee periodes bij Hoedekenskerke en bij Yerseke. Vorig seizoen ging hij aan de slag bij de zaterdagtak van VC Vlissingen. Afgelopen week besloten beide partijen per direct afscheid van elkaar te nemen.

