'Arduin heeft nog een lange weg te gaan'

Locatie Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Wethouder Vader is inmiddels met een collega-wethouder uit Middelburg bij de zorgorganisatie op bezoek geweest en heeft vanmiddag nog contact gehad met de Inspectie voor Gezondheidszorg. "Bij het bezoek aan Arduin zijn niet al onze zorgen weggenomen", zegt Vader. "Het zal nog even duren om het aantal medewerkers op orde te krijgen en om de kwaliteit van de medewerkers te ontwikkelen. En dat baart ons zorgen."

Deze week kwam Arduin landelijk in het nieuws door het verplicht sluiten van een behandelcentrum in Aagtekerke. De Inspectie voor Gezondheidszorg vond dat zeven cliënten per direct moesten verhuizen, omdat er sprake is van 'ernstige tekortkomingen' in de zorg aan die cliënten.

Wethouder Albert Vader over Arduin

Sluiten is sluiten

Bij de Inspectie voor Gezondheidszorg werd Vader in ieder geval duidelijk dat er niet te tornen valt aan het besluit om de locatie van Arduin in Aagtekerke direct te sluiten. "Dat die mensen herplaatst moeten worden is al een drama op zich, maar de Inspectie is heel duidelijk. Sluiten is sluiten, daar zit geen enkele rek in. Dat is een belangrijke stap en geeft de ernst van de situatie overduidelijk aan."

