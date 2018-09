Grote brand in loods Sint Philipsland (foto: HV Zeeland)

In een loods aan de Kwekerijweg in Sint-Philipsland woedt een grote brand. Die brak rond half twee uit.

De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Het vuur wordt bestreden met vier bluswagens en twee hoogwerkers. Iets na vier uur was de brand meester.

In het pand zitten een bouwbedrijf en een dakdekkersbedrijf. De brand is binnen begonnen en heeft zich verplaatst naar de isolatieplaten in het dak.

De brandweer heeft zo'n vijftig mensen ingezet om de brand te bestrijden.