Zeeland wordt wakker: Grote brand, kritiek op Arduin, koninklijk bezoek en zilte babbelaar

Grote brand in een loods in Sint Philipsland (foto: HV Zeeland)

In een loods aan de Kwekerijweg in Sint Philipsland heeft vannacht een grote brand gewoed. Rond half twee brak de brand uit. In het pand zitten een bouwbedrijf een dakdekkersbedrijf.

Locatie Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Problemen Arduin

Er moet nog een lange weg afgelegd worden bij Arduin om alles op orde te krijgen, ook al doen de medewerkers en het bestuur hun stinkende best. Dat zei wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen gisteravond naar aanleiding van het verhaal dat een bezorgde ouder hield tijdens een commissievergadering.

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima (foto: ANP)

Koninklijk bezoek

Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint Philipsland, Sint-Annaland en Tholen mogen zich opmaken voor een koninklijk bezoek. Op dinsdag 16 oktober brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan de gemeente Schouwen-Duiveland en Tholen.

Zilte Zeeuwse Brokken in de maak (foto: Omroep Zeeland)

Zilte babbelaars

De Zilte Zeeuwse Zeebrokken. Deze creatie van Jeffrey Buijl en Rafael Rebaudo heeft gisteren de babbelaarwedstrijd van Foodlab gewonnen.

Huppelende geiten in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Geniet goed van deze dag, want het is voorlopig de laatste met warmte en vrij veel zonneschijn. Het wordt 22 graden aan zee tot 24 graden in Hulst. Vanavond neemt de wind toe en wordt het bewolkt, gevolgd door regen in de komende nacht.

