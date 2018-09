Dit zijn de genomineerden voor de Emergo

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie. Het doel van deze prijs is Zeeuwse innovatie stimuleren en waarderen en bekendheid voor Zeeuwse innovaties genereren binnen en buiten Zeeland.

Streetplug uit Tholen

Streetplug heeft een ondergronds laadstation voor elektrische auto's ontwikkeld. Met een eenvoudig te bedienen app is de deksel van het laadstation te openen. Bovendien zit er in het laadstation een watermanagement systeem zodat overtollig water wordt opgevangen en dat het water weer af geeft als het in de omgeving droger wordt.

Seafood Steam Group uit Bruinisse

Een snel gerecht met mosselen, dat bedacht Seafood Steam Group. Een bakje mosselen, compleet met kruiden en groenten dat zo de magnetron kan. De mosselen worden gestoomd in zeewater en behouden hun unieke smaak. De verpakking is voor 95 procent recyclebaar en met de eenheid van 500 gram per verpakking hoop dat de mossel meer gegeten gaat worden, als bijvoorbeeld een eiwitrijk tussendoortje, als lunch of als bijgerechtje

KV Techniek uit Goes

Een robotlijn die twee bestaande innovatieve ontwikkelingen combineert, dat ontwikkelde KV Techniek. Het inpakken van diepvriesgroenten door een robot om ze nog verder te kunnen invriezen en het gebruik van CO2 in vaste vorm. Door deze twee innovaties te combineren wordt het stroomgebruik enorm gereduceerd.

ModuVision uit Vlissingen

Een robot die analytische metingen kan doen in laboratoria, dat ontwikkelde ModuVision. Bij toeval ontdekten ze dat een Duits bedrijf zo'n robot had gemaakt, maar dat die robot nog niet klaar was voor een grotere doelgroep. Het bedrijf ontwikkelde daarom een eigen robot, die veel nauwkeuriger en sneller kan werken.

Odara uit IJzendijke

Odara is genomineerd voor het ontwikkelen van een IPL (flitslamp) die niet alleen ingezet kan worden voor het ontharen, maar ook voor vaatbehandeling en huidverjongingstherapie. Deze IPL kunnen ze aanpassen naar behoeftes van de klant.

Vanaf 29 oktober kan er op de genomineerden gestemd worden op de website van Omroep Zeeland. Meer informatie over de genomineerden vind je op de website van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo.