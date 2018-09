Zeeuwen leven niet in het participatieparadijs

Politieke betrokkenheid van de Zeeuwen is middelmatig (foto: ANP)

De participatiesamenleving is een begrip dat in de troonrede van 2013 werd geïntroduceerd door het tweede kabinet Rutte. Er zou meer sociale samenhang en meer vertrouwen van de burger in de samenleving en de politiek moeten komen. Het CBS heeft de periode 2012-2017 onderzocht en daaruit blijkt dat vooral de opleiding van iemand bepalend is of hij of zij veel participeert in de samenleving.

Minder vertrouwen in de samenleving

Lager opgeleiden staan iets vaker aan de kant en hebben ook minder vertrouwen in de samenleving. Voor het onderzoek is gekeken naar contacten met familie, vrienden en buren, naar mantelzorg, naar vrijwilligerswerk en activiteit in verenigingen en of iemand politiek actief is.

De Zeeuwen bevinden zich meestal ergens in de middenmoot van de verschillende ranglijsten, zoals uit de blauwe staven blijkt in onderstaande grafiek. De groene en oranje staven laten zien hoe onze buren het doen, dat wil zeggen de regio Rijnmond en West-Brabant.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zeeuwen scoren (ietsje) beter dan middelmatig als het gaat om vrijwilligerswerk, informele hulp (mantelzorg) en contact onderhouden met de familie. Maar de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer was in Zeeland slechter dan in de rest van Nederland. Ga met de muis over de staven voor de exacte cijfers.