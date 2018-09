Vaten met chemisch afval gevonden op Tholen, vermoedelijk drugsafval

Gisterochtend werden de gedumpte vaten in Tholen ontdekt. In de sloot lagen zeven vaten van 200 liter en twee vaten van dertig liter. De vaten lagen op het grondgebied van de Provincie Zeeland, die de vaten heeft op laten ruimen. Een graafmachine en tankwagen werden opgeroepen om het afval op te ruimen.

Gedumpt bij glasbak

Bij de vondst in Scherpenisse ging het om veertien jerrycans van dertig liter bij een glasbak in de Spuidamstraat. Voor de politie is het onduidelijk waar de vondsten in Tholen en Scherpenisse vandaan komen. Er wordt vooralsnog geen onderzoek gedaan.

Het is niet voor het eerst deze maand dat er gedumpte vaten worden gevonden. Twee weken geleden zijn er in IJzendijke dampende vaten gevonden, waarbij het vermoedelijk ook om drugsafval ging. Een week voor de vondst in IJzendijke trof de politie negen vaten in en rond een sloot in Sluiskil aan.

