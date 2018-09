Zeeuwse oesters staan onder druk, maar deze kweker laat zich niet gek maken

De oesterkweker heeft vooral veel last van de oesterboorder op zijn percelen in de Oosterschelde. Deze roofslak prikt gaatjes in voornamelijk jonge oesters en eet daarna het vlees op. Op sommige plekken gaat 90% van de oesters verloren. De volwassen oesters hebben minder te lijden omdat ze te hard zijn voor de boortjes van de slak.

Positief nieuws

Dit jaar lijkt het nog geen ramp te zijn. Er is zelfs positief nieuws volgens Cornelisse: "Door de warme zomer is de watertemperatuur ideaal voor oesterlarfjes en is er enorm veel broedval geweest. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat er over drie jaar heel veel oesters zijn."

Veel oesterbroedsel dit jaar volgens kweker Cornelisse (foto: Omroep Zeeland)

Hij bekijkt met veel interesse de oplossingen die aangedragen worden voor de oesterboorder. Hij pleitte zelf voor het verhuizen van de percelen en ze dan vrij te houden van de roofslak. Maar ook het kweken op zogenaamde tafels, dus boven de bodem, vindt hij veelbelovend. Als duurt de tijd om daar een vergunning voor te krijgen veel te lang. "Het wordt gezien als een nieuwe activiteit, dus moet alles en iedereen er eerst iets van vinden voordat we er grootschalig mee aan de slag kunnen." Ook is het 'off bottom' kweken duur, wat de kostprijs van de oester zal doen stijgen.

Oesterboorderkor

Het laatste wapen in de strijd tegen de boorder is de oesterboorderkor, een metalen kast met gaatjes dat de roofslak opvist. Cornelisse is niet helemaal tevreden over de uitvinding: "Het werkt goed bij volwassen oesters, maar niet bij de kleintjes. Terwijl die juist het slachtoffer worden van de oesterboorder."

Nieuwe oesteroogst 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De oesterkweker maakt zich niet al te druk over de toekomst. Hij weet dat het werken met een product uit de natuur gevoelig is voor allerlei zaken en de omstandigheden per jaar kunnen verschillen: "In de oestersector is er, net als bij de landbouw, altijd wat. Er is met regelmatig sprake van ups en downs. We zullen best nog wel eens een paar jaar meemaken waar we verlies draaien maar het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten."

