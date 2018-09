Verkoop waterpark en draaien landingsbaan 'onverstandig en ontoelaatbaar'

Vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het dagelijks gemeentebestuur heeft allerlei toezeggingen gedaan aan de koper van het failliete waterpark, Driestar, die volgens de Middelburgse SP'ers niet mogelijk of zeer onverstandig zijn. De eisen van Driestar worden in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur omschreven als 'exorbitant'.

Vliegtuigen niet meer over het park

Driestarbedrijf neemt Waterpark Veerse Meer alleen over als het park mag worden uitgebreid. En het eist dat de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden wordt gedraaid, zodat de stijgende en dalende vliegtuigen niet meer over het park heen vliegen.

Wethouder Chris Simons liet eerder deze week weten akkoord te willen gaan met die eisen om zo een strop van vijf miljoen euro te voorkomen. Dat geld stak de gemeente eerder in het waterpark en hij is bang dat het die investering niet terugkrijgt als Driestar het park niet overneemt.

Geen vliegtuigen meer over het park

Eerder kwam er al protest uit de gemeente Goes, omdat door de draaiing van de baan weliswaar geen vliegtuigen meer over het park vliegen, maar wél over Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Meerdere fracties in de gemeenteraad van Goes vinden dat het voorkomen van een financiële strop voor de gemeente Middelburg niet ten koste mag gaan van de inwoners van de gemeente Goes.

Nu komt er dus ook kritiek uit de eigen gemeenteraad. Zo zet de Middelburgse SP vraagtekens bij de uitbreiding van het park met 600 tot 800 nieuwe huisjes. Volgens die partij mag dat namelijk helemaal niet, omdat er vanuit het provinciebestuur een bouwstop is ingesteld als het gaat om het uitbreiden van vakantieparken. Er mogen alleen bestaande huisjes worden vervangen.

SP wil garanties

Bovendien zijn er volgens de SP helemaal geen garanties dat de gemeente Middelburg de geïnvesteerde 5 miljoen euro ook daadwerkelijk terugkrijgt als de overname door Driestar doorgaat. De partij wil dat er alleen geld in gestoken wordt, als er wél garanties gegeven worden.

Het draaien van de landingsbaan moet zo'n 7 miljoen euro gaan kosten. Dat geld moet uit de toeristenbelasting komen. Maar de SP vraagt zich af of de toeristenbelasting wel die 7 miljoen kan opleveren. Ook vindt de partij het vreemd dat er 7 miljoen wordt geïnvesteerd om een strop van 5 miljoen euro te voorkomen. En de partij wil ook weten of dit niet gezien kan worden als een ontoelaatbare vorm van verkapte staatssteun aan een ondernemer.

Voorlopig koopcontract inzien

"Gaan we nu ook aan andere recreatieondernemers allerlei infrastructurele toezeggingen doen die 7 miljoen euro kost?", vraagt de SP zich af. Verder eist de partij dat de gemeenteraad het getekende voorlopig koopcontract in kan zien voor ergens een definitief besluit over genomen wordt. De schriftelijke vragen die de SP gesteld heeft en beantwoording van de wethouder worden behandeld in de commissievergadering Ruimte op 1 oktober.

