Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Misschien toch een regenboogvlag op het provinciehuis

De kans is groot dat de regenboogvlag aanstaande Coming-Out Dag voor het eerst ook op het provinciehuis in Middelburg wappert. De regenboogvlag staat symbool voor de homobeweging. Jaarlijks wordt op 11 oktober aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT'ers) uit de kast komt.

Regenboogvlag (foto: Pixabay) Met het ophangen van de regenboogvlag laten gemeenten en provincies weten dat iedereen, ook lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT'ers) zichzelf moeten kunnen zijn en zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen. Zeeland is de enige provincie die de regenboogvlag nog niet heeft uitgehangen op Coming-Out Dag. Heroverweging vlaggenprotocol De provincie volgt al jaren het officiële vlaggenprotocol van de Rijksoverheid, waar de regenboogvlag niet in voorkomt. Omdat Zeeland sinds juni dit jaar een regenboogprovincie is, wil gedeputeerde Harry van der Maas de komende weken met collega-bestuurders overleggen hoe de provincie daar uiting aan zal geven. Daarbij wordt ook besproken of het vlaggenprotocol gehanteerd wordt op 11 oktober aanstaande. Tien Zeeuwse gemeenten hijsen de vlag al wel op 11 oktober. In Kapelle gebeurt dat door een andere politieke samenstelling dit jaar ook voor het eerst. Alleen Tholen, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland hebben de regenboogvlag nog niet gehesen.